Saison des pluies en Côte d’Ivoire : le gouvernement invite la population à quitter les zones à risque

Bouaké Fofana s’exprimait le jeudi 7 avril 2022, à l’occasion d’une visite de terrain qu’il a effectuée à Mossikro (Attécoubé) et Adjamé-Bracodi (Adjamé). Il était accompagné du maire de la commune d’Attécoubé, le ministre Paulin Claude Danho, et du directeur général de l’Office national de la protection civile (ONPC), Amankou Kassi Gabin.



« Nous appelons ces populations à quitter ces zones à risques. Qu’elles n’attendent pas la saison des pluies pour mettre en danger leurs vies et celles de leurs enfants », a-t-il déclaré.



Le ministre chargé de l’Assainissement entend mettre en place, avec l’ONPC et l'unité des Sapeurs-pompiers, un système d'alerte efficace en cas de grosses pluies pour d'éventuelles évacuations des populations.



Le maire d’Attécoubé, Paulin Claude Danho, a remercié le gouvernement pour ses efforts en vue d’éviter des pertes en vies humaines. Il a, à son tour, insisté sur le danger pour les populations de vivre dans ces endroits à risques.



Il faut noter que plusieurs sites à risques ont été identifiés en collaboration avec l'ONPC dans les communes d'Abobo, Anyama, Cocody, Yopougon, Songon, Attécoubé, Port-Bouët, Adjamé.