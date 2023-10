Santé animale : Le Tchad révise son plan de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine

Dans son discours d'ouverture, le coordinateur de PRAPS II, Yacoub Brahim Djouma, a rappelé que l'objectif de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS). Cette composante, axée sur "l'amélioration de la santé animale et le contrôle des médicaments vétérinaires," vise à soutenir les efforts nationaux et régionaux pour renforcer les services vétérinaires, notamment en surveillant et en luttant contre les principales maladies affectant les grands et petits ruminants, en mettant l'accent sur la PPR et la PPCB, tout en supervisant les marchés des médicaments vétérinaires.



Le Tchad s'engage à réduire progressivement la prévalence de la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et à augmenter la séroconversion. La révision de ce plan est alignée sur les objectifs fondamentaux de la composante santé animale du PRAPS.



Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, le Pr. Abderahim Awat Atteib, a souligné que le Tchad, en tant que pays d'élevage par excellence, compte un cheptel important, estimé à 146 millions de têtes de toutes espèces confondues. Cependant, cette richesse est confrontée à diverses contraintes, dont des problèmes sanitaires. Le Tchad s'engage activement dans le processus mondial visant à éradiquer la peste des petits ruminants et à contrôler la Péripneumonie Contagieuse Bovine.



La Péripneumonie Contagieuse Bovine demeure l'une des maladies causant d'importantes pertes économiques, représentant ainsi un obstacle majeur à la valorisation du cheptel, en particulier pour l'accès aux marchés internationaux. L'objectif à atteindre d'ici 2030 est un taux de séroprévalence du troupeau inférieur à 10%.