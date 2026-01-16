Alwihda Info
TCHAD

Santé et Salubrité : La SEMATN-IST transforme le campus de l'INSTA d'Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 18 Janvier 2026


Le samedi 17 janvier 2026, l'Institut National Supérieur de Sciences et Techniques d'Abéché a troqué les cahiers pour les balais. Sous l'impulsion de l'organisation SEMATN-IST, une vaste opération de nettoyage a mobilisé la communauté universitaire pour faire de l'assainissement un rempart contre les maladies.


Santé et Salubrité : La SEMATN-IST transforme le campus de l'INSTA d'Abéché



  Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la santé et prévenir les maladies, l'organisation Solidarité pour l’Éradication des Maladies Tropicales Négligées et des Infections Sexuellement Transmissibles (SEMATN-IST) a organisé, le samedi 17 janvier 2026, une activité de salubrité à l'Institut National Supérieur de Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA).

 

Cette initiative vise à :
  • Améliorer l'environnement universitaire.
  • Prévenir les maladies liées à l'insalubrité, en particulier les maladies tropicales négligées.

 

L'activité a mobilisé :
  • Les membres de SEMATN-IST
  • Les étudiants
  • Le personnel administratif et pédagogique de l'institut
Tous ont participé dans un esprit de solidarité et d'engagement citoyen.

 

Les actions ont principalement consisté en :
  • Nettoyage des espaces extérieurs du campus
  • Ramassage des déchets
  • Assainissement des lieux
Cette mobilisation collective a permis d'améliorer les conditions d'hygiène et de contribuer à la création d'un cadre d'apprentissage plus sain pour la communauté universitaire.

 

SEMATN-IST a également profité de cette occasion pour sensibiliser les participants à l'importance de la salubrité comme facteur clé de prévention des maladies infectieuses et de promotion de la santé publique.
 
Les responsables de l'INSTA ont salué cette initiative, exprimant leur satisfaction quant à l'impact positif de cette action sur le cadre universitaire.

 

À travers cette activité, SEMATN-IST réaffirme son engagement à accompagner les institutions et les communautés dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et les infections sexuellement transmissibles, tout en promouvant un environnement propre, sain et durable.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
