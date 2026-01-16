Santé et Salubrité : La SEMATN-IST transforme le campus de l'INSTA d'Abéché

Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la santé et prévenir les maladies, l'organisation Solidarité pour l’Éradication des Maladies Tropicales Négligées et des Infections Sexuellement Transmissibles (SEMATN-IST) a organisé, le samedi 17 janvier 2026, une activité de salubrité à l'Institut National Supérieur de Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA).
Cette initiative vise à :
- Améliorer l'environnement universitaire.
- Prévenir les maladies liées à l'insalubrité, en particulier les maladies tropicales négligées.
L'activité a mobilisé :
- Les membres de SEMATN-IST
- Les étudiants
- Le personnel administratif et pédagogique de l'institut
Les actions ont principalement consisté en :
- Nettoyage des espaces extérieurs du campus
- Ramassage des déchets
- Assainissement des lieux
SEMATN-IST a également profité de cette occasion pour sensibiliser les participants à l'importance de la salubrité comme facteur clé de prévention des maladies infectieuses et de promotion de la santé publique.
Les responsables de l'INSTA ont salué cette initiative, exprimant leur satisfaction quant à l'impact positif de cette action sur le cadre universitaire.