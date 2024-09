Santé publique : Le Tchad renforce ses stratégies face à la mortalité maternelle et infantile

Dans son allocution, le représentant de l'OMS, Dr Djohn Eyong, a souligné que la santé des mères, des enfants et des adolescents est une priorité absolue pour le Tchad et un indicateur clé du développement d'une nation. Il a rappelé l'engagement du pays à travers ses différentes politiques de santé, dont la politique nationale de santé 2016-2030.



Cette réunion est une opportunité de réflexion commune, de partage d'expériences et de perfectionnement des stratégies pour obtenir des résultats plus significatifs au second semestre 2024. Il s'agit aussi de renforcer la gouvernance, la coordination et l'intégration des outils de suivi, des ressources et des comptes nationaux de la santé, ainsi que la cartographie des renforts pour non seulement améliorer le système de santé, mais aussi l'avenir du Tchad.



Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, Dr Mahamat Hamit Ahmat, a rappelé que l'objectif général de la politique nationale de santé, repris dans le Plan national de développement sanitaire 4ᵉ génération 2022-2030, est "d’assurer à la population un accès universel à des soins de santé de qualité, intégrés, continus et centrés sur la personne", contribuant ainsi au développement socioéconomique du pays.



Il a également souligné que le Tchad fait face à de nombreux défis, notamment la crise sanitaire et humanitaire à l’Est du pays, qui a eu un impact considérable sur un système de santé déjà fragile. Selon les estimations de 2020 des agences des Nations Unies, le ratio de mortalité maternelle s'élève à 1 063 décès pour 100 000 naissances vivantes, ce qui équivaut à 24 femmes qui meurent chaque jour en raison de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement.



Cette situation incite tous les acteurs du secteur de la santé à redoubler d'efforts, à adopter de nouvelles stratégies et à changer de paradigmes pour espérer inverser cette tendance, alors que les Objectifs de développement durable (ODD) de 2030 approchent.



Les indicateurs présentés au cours de cette réunion serviront de base pour réfléchir aux solutions visant à améliorer les résultats, en particulier pour ceux dont le niveau reste préoccupant.