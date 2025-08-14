Sarh : Les responsables locaux s'engagent à faire vivre la décentralisation





La réunion a rassemblé des autorités administratives et militaires, des élus locaux et nationaux, des chefs traditionnels, des leaders religieux et des représentants de la jeunesse. L'objectif était clair : rapprocher l’administration des citoyens et encourager le développement local, en accord avec la vision du président Mahamat Idriss Déby Itno.





La feuille de route nationale et les recommandations du séminaire ont été présentées aux participants, qui ont insisté sur l'importance de la cohésion sociale, du dialogue et de l'unité nationale. Abderamane Ahmat Bargou a d'ailleurs déclaré que la décentralisation est une "opportunité que nous devons saisir pour construire ensemble une nation unie et prospère".





À l'issue de la réunion, les participants se sont engagés à agir concrètement pour que la décentralisation devienne un véritable moteur de progrès pour le Moyen-Chari.