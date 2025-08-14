Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Sarh : Les responsables locaux s'engagent à faire vivre la décentralisation


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 15 Août 2025


Les principales forces vives de la province du Moyen-Chari se sont réunies le jeudi 14 août 2025 pour discuter de la décentralisation. Présidée par le Délégué Général du Gouvernement, Abderamane Ahmat Bargou, cette rencontre visait à partager les conclusions du séminaire national sur la décentralisation, qui s'est tenu en juillet à N'Djamena.


Sarh : Les responsables locaux s'engagent à faire vivre la décentralisation


  La réunion a rassemblé des autorités administratives et militaires, des élus locaux et nationaux, des chefs traditionnels, des leaders religieux et des représentants de la jeunesse. L'objectif était clair : rapprocher l’administration des citoyens et encourager le développement local, en accord avec la vision du président Mahamat Idriss Déby Itno.

 
La feuille de route nationale et les recommandations du séminaire ont été présentées aux participants, qui ont insisté sur l'importance de la cohésion sociale, du dialogue et de l'unité nationale. Abderamane Ahmat Bargou a d'ailleurs déclaré que la décentralisation est une "opportunité que nous devons saisir pour construire ensemble une nation unie et prospère".

 
À l'issue de la réunion, les participants se sont engagés à agir concrètement pour que la décentralisation devienne un véritable moteur de progrès pour le Moyen-Chari.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/08/2025

Tchad : à Abéché, une finale de jeux de pétanque organisée par le député de la province

Tchad : à Abéché, une finale de jeux de pétanque organisée par le député de la province

Tchad : au Guéra la CSTT) restructure son bureau provincial Tchad : au Guéra la CSTT) restructure son bureau provincial 14/08/2025

Populaires

Tchad : inauguration d'une unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais

14/08/2025

Tchad-Niger : coopération transfrontalière entre les autorités du Kanem et de Diffa

14/08/2025

Tchad : à N’Djamena, des jeunes s'organisent pour lutter contre les inondations

14/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? 04/08/2025 - Elwood Dk

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter