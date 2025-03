Sarh, Tchad - Deuil à l'ONAMA et dans le monde de l'éducation : Sadjinan Bruno Assoumngar n'est plus

C’est avec une profonde tristesse que l’ONAMA/Sarh annonce le décès de Sadjinan Bruno Assoumngar, son ancien correspondant à Danamadji, survenu le 18 mars 2025. Il a été inhumé ce 20 mars 2025 au cimetière de Kemkian.

Une Affluence Émotionnelle Né le 15 mai 1976 à Bel Ter, par Dono-Manga, Sadjinan Bruno a laissé une empreinte indélébile dans les domaines du journalisme et de l’éducation. Son domicile, situé au quartier Kemkian, a connu une immense affluence ce matin-là, où parents, amis, collègues enseignants, et membres du Réseau des Journalistes et Communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage plein d’émotion.

Un Éducateur Engagé Ses collègues enseignants ont particulièrement souligné son engagement inlassable dans l’éducation, son sens du devoir, et son profond respect pour la transmission des connaissances. En tant que surveillant général dans différents Collèges d’Enseignement Général de la province, il a marqué les esprits par son dévouement et son approche pédagogique.

Hommage du Réseau des Journalistes

Allako’as Mandibaye, président du Réseau des Journalistes et Communicateurs du Moyen-Chari et du Mandoul, a salué la mémoire de Sadjinan Bruno, évoquant son professionnalisme et son dévouement pour le journalisme. Dans un témoignage poignant, il a rappelé à quel point cette vocation était exercée avec amour et engagement, faisant de lui un modèle pour ses pairs.

Un Legs Familial et un Vide dans la Communauté

Sadjinan Bruno laisse derrière lui deux veuves et sept orphelins, ce qui renforce la douleur de sa perte. Avec son départ, l’ONAMA et la communauté éducative perdent un homme d'exception dont la passion pour l’éducation et le journalisme continuera d’inspirer ceux qui l’ont connu.



Son souvenir restera gravé dans les mémoires, et nous nous inclinons respectueusement devant la mémoire de Sadjinan Bruno Assoumngar. Paix à son âme.