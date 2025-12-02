Secteur minier au Mali : des recettes publiques en forte hausse après la renégociation des contrats

La commission de négociation et de renégociation avec les sociétés minières du Mali a présenté, le 1er décembre 2025, son rapport final au Président de la Transition, le Général Assimi Goïta, en présence de plusieurs membres du gouvernement.



Le bilan fait état d’un recouvrement de 761 milliards FCFA, dépassant largement l’objectif initial de 400 milliards, et de l’assujettissement de toutes les sociétés minières au Code minier de 2023, générant 585,7 milliards FCFA de recettes publiques annuelles supplémentaires pour les entreprises auditées.



Les dépenses de la mission, menée sur trois ans, s’élèvent à 2,87 milliards FCFA. Cet audit découle des recommandations des Assises nationales de la refondation. Le Président Assimi Goïta a salué la qualité du travail et remercié les membres de la commission pour les résultats obtenus.