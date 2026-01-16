Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Sécurité à N'Djamena : Coup de filet majeur de la Commission Mixte


Alwihda Info | Par - 19 Janvier 2026


N'DJAMENA – Dans une démonstration de force et de coordination, les Forces de sécurité intérieure ont quadrillé plusieurs secteurs stratégiques de la capitale. Le bilan de cette opération de fouille, supervisée par le Ministre Ali Ahmat Aghabache, est sans précédent par l'ampleur de l'arsenal saisi.


Sécurité à N'Djamena : Coup de filet majeur de la Commission Mixte


  Le dimanche 18 janvier 2026, les Forces de sécurité intérieure ont mené une importante opération de fouille dans le dixième et une partie du deuxième arrondissement de la capitale. Cette opération, conduite par une commission mixte, a pour objectif de neutraliser toutes les menaces pesant sur la paix publique.

 

Dès les premières heures de la journée, des éléments de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la GNNNT, et des Services de Renseignements se sont déployés simultanément sur le terrain. Sept secteurs de fouille ont été constitués, quadrillant les zones ciblées. L’opération, supervisée par les plus hautes autorités sécuritaires, a donné des résultats probants.

 

Les forces engagées ont saisi un arsenal impressionnant composé de :
  • 28 pistolets de différentes marques
  • 14 armes à feu
  • Plus de mille munitions
  • Divers matériels militaires, dont des tenues, turbans, et équipements divers
Également, six véhicules ont été récupérés, contenant plusieurs effets et matériels à caractère militaire. Deux détenteurs d’armes ont été interpellés, ainsi que des armes blanches saisies.

 

Cette opération s'est déroulée en présence des principales autorités sécuritaires, dont :
  • Directeur Général de la Police Nationale
  • Contrôleur Général de Police
  • Général de Division, responsable de la Gendarmerie Nationale
  • Directeur Général de la Sécurité Publique

 

Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, Général de Corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache, s’est personnellement rendu sur le terrain pour constater l’ampleur des saisies. Il a salué le travail remarquable effectué et a félicité la commission mixte pour son professionnalisme. Il a exhorté les forces de sécurité intérieure à poursuivre leur mission de sécurisation et de protection des populations.

 

Le Ministre a souligné que, tant à N’Djamena que sur l'ensemble du territoire, la vigilance doit être de mise. Chaque fouille, chaque saisie et chaque interpellation est essentielle pour :
  1. Préserver la paix
  2. Protéger les citoyens
  3. Faire durablement reculer l'insécurité

 

Cette opération témoigne de l'engagement ferme des autorités tchadiennes à lutter contre l’insécurité et à garantir la sécurité des citoyens, tout en renforçant la collaboration entre les différentes forces de sécurité.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


