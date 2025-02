Sécurité alimentaire à N'Djaména : Des contrôles renforcés sur les abattoirs et les marchés

Dans le but de garantir la salubrité des aliments et de protéger la santé des consommateurs, les ministères tchadiens de la Santé Publique et de l'Élevage ont mené une mission conjointe dans le 9ème arrondissement de N'Djaména. Cette opération, dirigée par le Dr Abdelsalam Bachar Haggar, coordonnateur de la police sanitaire, a pour objectif de contrôler les conditions d'abattage et de vente de la viande dans cette commune.





Des contrôles rigoureux





Les équipes de contrôle ont visité les deux abattoirs officiels du 9ème arrondissement afin d'évaluer les conditions d'hygiène et de salubrité. Par ailleurs, elles ont inspecté les différents marchés de la commune pour détecter d'éventuels circuits de vente de viande clandestine.





Une collaboration fructueuse





Cette mission a été l'occasion de renforcer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le contrôle sanitaire des aliments, notamment les services vétérinaires, les autorités municipales et les groupements de sécurité. Les responsables de la commune du 9ème arrondissement, des CSP 17 et du CA 9 ont apporté leur soutien à cette initiative et se sont engagés à collaborer étroitement avec les services de l'État pour garantir la sécurité sanitaire des consommateurs.





Les enjeux de la sécurité alimentaire





La consommation de viande de mauvaise qualité peut entraîner de graves problèmes de santé. C'est pourquoi il est essentiel de renforcer les contrôles sanitaires sur toute la chaîne alimentaire, de l'abattage à la vente. Cette mission s'inscrit dans une démarche globale visant à améliorer la sécurité alimentaire au Tchad.