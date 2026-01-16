









TCHAD Sécurité au Salamat : Le Général Ismat Issakha Acheikh prépare l'avenir à Daha

Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 18 Janvier 2026



Accompagné des autorités civiles et militaires, le Délégué Général a inspecté le futur site de la caserne militaire. Entre gestion des risques naturels et impératifs stratégiques, cette visite annonce une transformation profonde des conditions de vie des soldats stationnés à la frontière centrafricaine.







Le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, poursuit actuellement sa tournée officielle dans la sous-préfecture de Daha, une région stratégique. Ce samedi 17 janvier 2026, après des échanges enrichissants avec les forces vives de la localité, il s’est dirigé vers la caserne militaire. L’objectif de cette visite est de s’imprégner des réalités du terrain, d’évaluer les défis sécuritaires et d’observer les conditions dans lesquelles les forces armées protègent les populations. Accompagné du Sous-préfet de Daha, Hassan Barcham, ainsi que des responsables des forces de défense et de sécurité de la province du Salamat, le général a illustré la volonté des autorités locales et militaires de collaborer étroitement. Cette synergie est essentielle pour renforcer la cohésion et assurer une meilleure coordination face aux défis sécuritaires de la région. Daha, située au cœur du Salamat et bordant la frontière naturelle avec la République centrafricaine, revêt une importance capitale. Dans un contexte où cette zone est sensible aux flux transfrontaliers, le Délégué général a tenu à rencontrer les forces de l’ordre pour mieux comprendre la réalité sur le terrain. La nécessité d’une vigilance accrue et d'une présence militaire solide est cruciale pour garantir la sécurité des populations. À l'issue de sa visite, le général Ismat Issakha Acheikh a exprimé sa fierté de se retrouver parmi ses frères d’armes. Il a souligné que le choix du nouveau site de la caserne répond à la nécessité de protéger les installations militaires contre les inondations récurrentes qui frappent Daha. Cette décision stratégique vise à assurer la pérennité des installations et à offrir aux soldats un environnement plus sûr et plus adapté à leurs missions.





Il a annoncé le début imminent des travaux de construction de la nouvelle caserne, visant à améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Les nouvelles infrastructures incluront un système d’approvisionnement en eau potable, garantissant ainsi un meilleur confort et une autonomie accrue pour les troupes stationnées. Les troupes présentes à Daha ont accueilli avec enthousiasme la visite du général, y voyant un signe fort de reconnaissance et de soutien. Lors de cette rencontre, Ismat Issakha Acheikh a délivré des orientations claires aux soldats, les encourageant à maintenir discipline et engagement pour la paix et la sécurité des populations. Ce message de fraternité et de responsabilité a résonné comme un appel à l'unité et à la vigilance permanente. La visite du général Ismat Issakha Acheikh à Daha est un exemple fort de l'engagement des autorités envers la sécurité et le bien-être des troupes, tout en réaffirmant l'importance de la coopération entre les différentes entités locales. Ce dialogue et ces projets d'infrastructures sont essentiels pour bâtir un environnement sécuritaire et rassurant pour les habitants de la province du Salamat.





Dans la même rubrique : < > Santé et Salubrité : La SEMATN-IST transforme le campus de l'INSTA d'Abéché Drame à Aroubta : Trois jeunes périssent dans l'effondrement d'une mine d'or Musique : Hilaire Haïti signe son grand retour au Complexe Dionbé Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)