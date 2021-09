Sécurité : mutualisation accrue des efforts entre le Mali et le Burkina Faso

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience ce mardi 7 septembre 2021, le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, porteur d'un message du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta.



« Nos échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire de la région et la coopération bilatérale entre nos deux pays », a indiqué le ministre Sadio Camara à sa sortie d'audience. Selon lui, dans les mois à venir, la mutualisation des efforts va se renforcer davantage dans le combat contre l’insécurité car, « le défi auquel nous sommes confrontés est commun et la réponse à y apporter est globale ».



Le ministre malien de la Défense a rappelé que les peuples malien et burkinabè sont unis par l’histoire et la géographie et se battent au quotidien contre l’ennemi commun qu’est le terrorisme. Il faut donc trouver une solution à ce problème « qui a trop fait souffrir nos braves populations ». Le colonel Sadio Camara a enfin souligné que les présidents Kaboré et Goïta partagent la même vision dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.