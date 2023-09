Séisme au Maroc: L'Algérie a élaboré « un plan d'urgence d'assistance en cas d'acceptation du Royaume du Maroc»

Le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué que «dans le cadre de l'aide logistique et matérielle d'urgence, l'Algérie a élaboré un plan d'urgence d'assistance en cas d'acceptation du Royaume du Maroc».



Selon Alger, dans les faits, il s’agira de l’envoi de 80 agents de la protection civile, d’une équipe de cynotechnique spécialisée dans les opérations de recherche sous les décombres, de l’aide humanitaire comprenant des premiers secours, des tentes et des matelas.



« Une équipe de recherche et de sauvetage, et une équipe médicale » sont aussi en attente, malheureusement « les autorités marocaines n’ont pas encore réagi ».



Le nombre de victimes du séisme au Maroc grimpe à 2.122 morts et 2.421 blessés, selon le dernier bilan provisoire. (Ministère de l’Intérieur marocain)