Séisme en Turquie et Syrie : l’opérateur économique Mahamat Nour Abakar affligé par le drame

Suite aux événements tragiques qui ont endeuillé plusieurs familles en Turquie et en Syrie, au nom des commerçants du Conseil national des investisseurs et importateurs industriels du Tchad (CONIT), l’opérateur économique Mahamat Nour Abakar présente ses vives condoléances au gouvernement turc et aux familles éplorées.



Pour la petite histoire, « la relation entre le Tchad et la Turquie existe depuis le 16ème siècle », explique Mahamat Nour Abakar.



Selon lui, « après quelques années de rupture et de sanctions, dans les années 1970, la Turquie entretenait des bonnes relations avec le Tchad ; mais avec la guerre des années 1980 au Tchad, les relations entre les deux pays se sont interrompues, indépendamment de leur volonté ».



Cependant, dans le cadre de ses activités, pour la promotion économique et l’investissement au Tchad, Mahamat Nour Abakar est le premier opérateur économique qui a contacté la Turquie en 1999.



Après plusieurs démarches, il a pu convaincre les autorités et les investisseurs turcs de promouvoir leurs potentialités au Tchad. Il faut noter que si aujourd’hui le Tchad entretient de bonnes relations avec la Turquie, c’est en partie grâce à Mahamat Nour Abakar.



Aujourd’hui, les échanges commerciaux entre les deux pays sont estimés à plus de 80 millions de dollars, ce qui contribue efficacement au développement économique.