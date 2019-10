Semaine de la langue italienne dans le monde: "L'italien sur la scène" à Alger #Éducation #Italienne #Afrique

“L’italien sur la scène” est le sujet de la 19e édition de la Semaine de la Langue Italienne dans le Monde, qui sera célébrée aussi en Algérie du 22 jusqu’au 30 octobre 2019.

L’Ambassade d’Italie en Algérie et l’Institut Culturel Italien vont proposer une série d’initiatives à partir du 22 octobre, quand il y aura le concert auprès de l’IIC de Alger, en collaboration avec l’Ambassade de Suisse, du musicien du Canton du Tessin Marco Zappa.

Le 24 et 25 octobre le « Gruppo Incanto » de Rocco Femia proposera deux spectacles à l’Opéra Boualem Benssaih de Alger : « Italiens - Quand les émigrés c’était nous », dédié à l’histoire de l’émigration italienne dans le monde, et « Et si on chantait la paix ? » sur la nécessité de la paix racontée à travers chants traditionnels et chansons d’auteur italiens.

Le 29 octobre l’IIC accueille une journée de conférences et débats avec le Prof. Antonio Morone de l’Université de Pavia, qui va parler de « Les mémoires orales des italiens en Afrique du Nord et la langue italienne ». Les Professeurs Nabila Kadir et Abdellah Maasoum de l’Université Alger 2 interviendront sur « L’italien sur la scène de la Locandiera » et « L’évolution de l’italien à travers le théâtre ». A suivre, il y aura des spectacles théâtraux et musicaux d’étudiants de l’Université Alger 2 (y inclut une version « modernisée » de « I Promessi Sposi ») et une exposition dédiée à « Le langage théâtral en peinture ».

En Algérie il y a déjà plus de 14.000 étudiants d’italiens auprès des lycées, des Universités (départements d’italien existent dans les Université de Alger 2, Blida et Annaba) et l’Institut Italien de Culture. L’intérêt pour la langue italienne nait souvent d’une passion pour la culture italienne, qui passe pour la musique, le théâtre et la vaste tradition littéraire.

La Semaine de la Langue Italienne dans le Monde est une initiative promue à partir du 2001 par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale Italien en collaboration avec l’Académie de la Crusca. À l’occasion de la Semaine, les Ambassades, les Consulats et les Instituts Italiens de Culture dans le Monde proposent chaque année des centaines d’initiative.

Les événements auprès de l’IIC sont à accès limité et sur réservation. Les billets pour les concerts du 24-25 octobre peuvent être achetés auprès de l’Opéra Boualem Benssaih de Alger.