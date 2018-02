Semaine du consommateur 2018 en Côte d’Ivoire : Sous le signe du numérique

La Semaine du consommateur de Côte d’Ivoire (Scci) 2018 a lieu du 13 au 17 mars prochain. Cette troisième édition qui coïncide avec la première période de solde annuelle instituée par le gouvernement va connaître une innovation de taille.



Il s’agit de l’usage du numérique via un réseau social dédié aux consommateurs dénommée : « Tooceka ». Ainsi, les prix des produits soldés seront accessibles sur le site www.tooceka.com.



C’est l’information livrée lors du lancement de la Scci par le président de l’Union fédérale des consommateurs de Côte d’Ivoire (Ufc-CI), Jean-Baptiste Koffi. Il a indiqué que l’usage du numérique au cours de cette Scci est motivé par le thème de la Journée mondiale du consommateur célébrée le 15 mars qui est libellé comme suit : « Rendre les marches numériques plus équitables ». Avant de signifier qu’il y aura des stands virtuels lors de l’événement.



Jean-Baptiste Koffi a en outre souligné que la Scci organisée en partenariat avec le Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc), se « veut une solution contre la cherté de la vie en Côte d’Ivoire ».



« C’est une véritable plate forme d’échange entre pouvoir public, opérateurs économiques et consommateurs sur quatre axes principaux. Que sont, la Journée mondiale des droits du consommateur, la première période des soldes, les universités de la consommation et la nuit du consumérisme », a-t-il précisé.