Sénatoriales au Tchad : Le conseiller du Président, Djimet Ibet, appelle à un vote calme

Dans son discours d'ouverture, la Déléguée générale, Amina Kodjiana, a félicité les conseillers pour leur élection et les a encouragés à porter haut le flambeau de N'Djamena, tout en répondant aux attentes de la population. Elle a souligné l'importance de leur mission pour le développement de la ville.



Devant les conseillers, Djimet Ibet a souligné l'importance de voter dans le calme et la sérénité le 25 février. Il a transmis un message du Chef de l'État, appelant tous les élus à maintenir l'ordre et à éviter toute perturbation durant le scrutin, qui marque la fin du processus de transition entamé au Tchad depuis 2021.



Il a également assuré que tous les candidats seraient traités équitablement par la présidence et que les conseillers devaient voter librement, sans ingérence. "Chaque parti a envoyé son candidat, et dans la discipline politique, vous êtes appelés à suivre les conseils de vos partis, car l'État dispose de tous les moyens pour contrôler les perturbations", a-t-il déclaré.