Sénégal: La numérisation des paiements permettrait d’injecter 104 milliards de FCFA par an au PIB

Après de bons progrès sur [l’inclusion financière](https://globalfindex.worldbank.org/) (https://GlobalFIndex.WorldBank.org/), le Sénégal mise sur la numérisation des paiements pour accélérer sa croissance et le développement inclusif. En numérisant 50% de tous les paiements nationaux, la croissance économique du Sénégal augmenterait de plus de 104 milliards FCFA (plus de 177 millions… Read more on https://africa-newsroom.com/press/senegal-digitizing-payments-could-add-fcfa-104-billion-to-gdp-ev...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...