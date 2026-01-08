Sénégal : Le Chef de l'État célèbre la cohésion et le service public lors des vœux du personnel

C’est une parenthèse républicaine empreinte de solennité qui s’est tenue dans les salons du Palais. Le Chef de l’État a présidé une rencontre dédiée au personnel de la Présidence, une équipe pluridisciplinaire allant des conseillers stratégiques aux agents administratifs et techniques.









Un moment de reconnaissance et de cohésion



Au-delà du protocole, cette cérémonie a été l'occasion pour le Président de saluer le travail abattu « au quotidien » par celles et ceux qui assurent la marche de la plus haute institution du pays. Dans son allocution, le Chef de l'État a mis en avant plusieurs valeurs clés :





La rigueur : Indispensable à l'efficacité de l'action publique.



La continuité : Pour garantir la stabilité des institutions sénégalaises.



La considération mutuelle : Afin de maintenir un climat de travail serein et productif.









Un engagement réaffirmé pour le service public





Le personnel, par la voix de ses représentants, a renouvelé son attachement aux missions de souveraineté. Cette rencontre a illustré une « responsabilité partagée », où chaque agent, quel que soit son rang, se perçoit comme un maillon essentiel au service des citoyens sénégalais.







La cérémonie s'est conclue dans une atmosphère de confiance mutuelle, renforçant l'esprit d'équipe nécessaire pour relever les défis socio-économiques majeurs qui attendent le pays en cette année 2026.

