AFRIQUE

Sénégal : Le Chef de l'État célèbre la cohésion et le service public lors des vœux du personnel


Alwihda Info | Par - 10 Janvier 2026


Le Palais de la République a vibré ce vendredi 9 janvier 2026 au rythme de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Le Président de la République a reçu les hommages de ses collaborateurs, plaçant l'année sous le signe de la rigueur et de la continuité de l'État.


C’est une parenthèse républicaine empreinte de solennité qui s’est tenue dans les salons du Palais. Le Chef de l’État a présidé une rencontre dédiée au personnel de la Présidence, une équipe pluridisciplinaire allant des conseillers stratégiques aux agents administratifs et techniques.




Un moment de reconnaissance et de cohésion


Au-delà du protocole, cette cérémonie a été l'occasion pour le Président de saluer le travail abattu « au quotidien » par celles et ceux qui assurent la marche de la plus haute institution du pays. Dans son allocution, le Chef de l'État a mis en avant plusieurs valeurs clés :
 

  • La rigueur : Indispensable à l'efficacité de l'action publique.
     

  • La continuité : Pour garantir la stabilité des institutions sénégalaises.
     

  • La considération mutuelle : Afin de maintenir un climat de travail serein et productif.





Un engagement réaffirmé pour le service public



Le personnel, par la voix de ses représentants, a renouvelé son attachement aux missions de souveraineté. Cette rencontre a illustré une « responsabilité partagée », où chaque agent, quel que soit son rang, se perçoit comme un maillon essentiel au service des citoyens sénégalais.

 

La cérémonie s'est conclue dans une atmosphère de confiance mutuelle, renforçant l'esprit d'équipe nécessaire pour relever les défis socio-économiques majeurs qui attendent le pays en cette année 2026.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
