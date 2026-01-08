Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye salue la mission "déterminante" de l'ambassadeur de Mauritanie


Alwihda Info | Par - 9 Janvier 2026


Le Palais de la République a servi de cadre, ce jeudi 8 janvier 2026, à une audience solennelle marquant la fin de mission de S.E.M. Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed. Le Chef de l’État sénégalais a rendu un hommage appuyé au diplomate mauritanien pour son rôle clé dans la consolidation de l'axe Dakar-Nouakchott.


Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye salue la mission "déterminante" de l'ambassadeur de Mauritanie


 

Après plusieurs années passées au service du dialogue bilatéral, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie quitte ses fonctions au Sénégal. Cette audience d'adieu a été l'occasion pour le Président Bassirou Diomaye Faye de souligner l'excellence des relations entre les deux voisins.





Un mandat placé sous le signe du bon voisinage


Au cours de l'entretien, le Chef de l'État a salué la contribution de l'ambassadeur au renforcement des liens historiques. Le Sénégal et la Mauritanie partagent non seulement une frontière géographique, mais aussi des intérêts stratégiques majeurs, notamment dans les secteurs de la pêche, de l'énergie (avec le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim) et de la sécurité régionale.





Les points forts salués par le Chef de l'État :

  • Fraternité : Un engagement constant pour maintenir un dialogue serein et fraternel.
     

  • Coopération : La facilitation des accords de pêche et de libre circulation.
     

  • Proximité : Une gestion exemplaire des questions liées au bon voisinage.





Des vœux de succès pour l'avenir


Le Président de la République a exprimé sa « profonde reconnaissance » pour la qualité du travail accompli. En guise de conclusion, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses vœux de réussite à Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed pour ses prochaines responsabilités diplomatiques, réitérant la volonté du Sénégal de demeurer un partenaire indéfectible de la Mauritanie.

 

Ce départ marque la fin d'un chapitre fructueux, alors que les deux pays s'apprêtent à franchir de nouvelles étapes dans leur intégration économique mutuelle en 2026.



 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/01/2026

Tchad : l’attaché de défense de l’ambassade d’Egypte reçu par le CEMAA

Tchad : l’attaché de défense de l’ambassade d’Egypte reçu par le CEMAA

Tchad : visite inopinée du délégué provincial de l’Éducation dans des établissements scolaires de Bol Tchad : visite inopinée du délégué provincial de l’Éducation dans des établissements scolaires de Bol 08/01/2026

Populaires

Tchad : Le COM-FIR et d'autres personnalités en visite à l’ENASTIC d'Amdjarass suite aux récents incidents

08/01/2026

Tchad : elle tente d'introduite de la drogue en prison, ​par amour pour son mari incarcéré

08/01/2026

« Il y a 15 ans on était une puissance bancaire et financière en Afrique » (Emmanuel Macron)

08/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter