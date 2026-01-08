Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye salue la mission "déterminante" de l'ambassadeur de Mauritanie

Après plusieurs années passées au service du dialogue bilatéral, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie quitte ses fonctions au Sénégal. Cette audience d'adieu a été l'occasion pour le Président Bassirou Diomaye Faye de souligner l'excellence des relations entre les deux voisins.











Un mandat placé sous le signe du bon voisinage



Au cours de l'entretien, le Chef de l'État a salué la contribution de l'ambassadeur au renforcement des liens historiques. Le Sénégal et la Mauritanie partagent non seulement une frontière géographique, mais aussi des intérêts stratégiques majeurs, notamment dans les secteurs de la pêche, de l'énergie (avec le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim) et de la sécurité régionale.











Les points forts salués par le Chef de l'État :

Fraternité : Un engagement constant pour maintenir un dialogue serein et fraternel.



Coopération : La facilitation des accords de pêche et de libre circulation.



Proximité : Une gestion exemplaire des questions liées au bon voisinage.









Des vœux de succès pour l'avenir



Le Président de la République a exprimé sa « profonde reconnaissance » pour la qualité du travail accompli. En guise de conclusion, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses vœux de réussite à Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed pour ses prochaines responsabilités diplomatiques, réitérant la volonté du Sénégal de demeurer un partenaire indéfectible de la Mauritanie.







Ce départ marque la fin d'un chapitre fructueux, alors que les deux pays s'apprêtent à franchir de nouvelles étapes dans leur intégration économique mutuelle en 2026.









