Sénégal : Les projets PPP de Meckhe inscrits au programme national

La direction nationale de la Planification du Sénégal vient de choisir au niveau de la région de Thies des projets innovants de la Commune de Meckhe (Ngaye Meckhe) (http://NgayeMekhe.com/) à inscrire dans un programme de financement PPP. Ce choix rentre dans le cadre d'un programme national de sélection de deux collectivités par région et porteuses d'au moins deux projets innovants à fort potentiel économique et social.

"Le choix des projets de notre commune dans le cadre de ce programme de contractualisation (contrat-plan) mis en œuvre par la direction de la Planification du Sénégal pour des financements PPP est une reconnaissance de notre vision, de notre leadership ainsi que des immenses efforts que nous déployons pour le développement de Meckhe et de ses environs" a déclaré l'édile de Meckhe, le Dr Magatte Wade.

En procédant de la sorte, les autorités de la planification visent à renforcer les stratégies d'opérationnalisation des programmes des collectivités territoriales et à valoriser les capacité des communes en matière d'ambition, de gestion transparente et de leadership local. La direction de la Planification compte accompagner les communes sélectionnées dans le cadre d'une contractualisation (contrat plan) afin d'assurer le succès de cette phase test.

Rappelons que Meckhe qui a été érigée en commune de pleins exercice en 1911 a connu un boom économique et une urbanisation dans les années 60 avant d'enregistrer un net recul avec une dégradation notoire des infrastructures dès le début des années 80. C'est en 2014 avec l'élection du Dr Magatte Wade au poste de Maire de la commune que la commune de Meckhe semble retrouver son lustre d'antan avec plus de 88 projets et programmes réalisés sous son magistère dont l'informatisation des services de la Mairie avec la numérisation des archives et de l'état civil, la construction de l'hôtel de ville, la construction du stade municipal, la construction de l'abattoir, l'ouverture de la maison de l'outil et du poste de santé de Ngaye Djitte, la construction deux parcs sportifs et d'un espace vert aux abords du Nouveau Centre d'exposition et de commercialisation artisanale.

Les investisseurs privés nationaux et internationaux sont invités à visiter Ngaye Meckhe, la capitale de l'artisanat du Sénégal qui compte lancer très bientôt un projet intercommunal et intégré de construction d'une tannerie moderne comprenant forage, centrale énergétique mix, tannage, épuration des eaux chromées, fourrage et pâturage ainsi qu'une grande usine de fabrication de chaussures civiles et militaire et de sécurité. La construction d'une zone économique spaciale intercommunale du Cayor est à retenir au nombre des projets à financer en PPP.

Contact Média :

Mr Magatte Wade

Email : magwade@hotmail.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/senegal--les...