Sénégal : Macky Sall lance un dialogue national, “il n’y a pas de tabou”

Le Chef de l'État sénégalais Macky Sall a procédé le 30 mai au lancement officiel du Dialogue national. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux et coutumiers.



« Il n’y a pas de tabou, il n’y a pas de sujet interdit », a assuré le Président Macky Sall à l’ouverture de la cérémonie au palais de la République.



Selon le chef de l’État « le dialogue fait partie de notre héritage socio-culturel ».



Dans la continuité de son intervention, le Président de la République a rappelé que le régime de liberté que nous avons choisi va de pair avec l'exigence de responsabilité. Il n’y a pas de démocratie sans liberté, comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Toute liberté a pour contrepartie la responsabilité qui en limite les abus.



Le Président Sall souhaite également que ce dialogue marque notre engagement individuel et collectif de raviver les valeurs qui fondent notre vivre-ensemble dans la paix, la stabilité et l’harmonie sociale.