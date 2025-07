Sénégal : le président Bassirou Diomaye Faye tient des audiences stratégiques à Washington

En marge de sa rencontre officielle à la Maison Blanche, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu plusieurs audiences stratégiques à Washington. Il s’est entretenu avec une délégation de haut niveau de Boeing, conduite par Michael Schnabel, vice-président exécutif en charge des opérations internationales.



Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat avec Air Sénégal, notamment à travers l’acquisition d’avions performants, le développement des capacités locales, et la création d’emplois qualifiés dans le secteur aéronautique sénégalais.



Le président Diomaye a également rencontré les dirigeants du Millennium Challenge Corporation (MCC) pour évoquer les perspectives de coopération renforcée dans les projets de développement économique structurants en cours et à venir au Sénégal.



Enfin, il a eu le plaisir d’échanger avec des cadres sénégalais occupant de hautes fonctions au sein du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque mondiale, sur les enjeux économiques et les opportunités de croissance durable pour notre pays. Ces échanges fructueux témoignent de l’engagement ferme du président Diomaye à promouvoir activement des partenariats solides et bénéfiques pour l’avenir du Sénégal.