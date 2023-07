Sénégal : le président Macky Sall renonce au 3ème mandat

“Mes cher(e)s compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la constitution m’en donne le droit”, a déclaré Macky Sall.



"J'ai un code d'honneur et la dignité qui me commandent à respecter ma parole.

Je ne serai pas candidat aux élections présidentielles de 2024. Mon second mandat se limite à celui de 2019”, a indiqué le chef de l’État.