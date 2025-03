Sensibilisation des Groupements de Femmes Transformatrices de Beurre de Karité dans le Moyen-Chari et le Mandoul

Lors de ces échanges, les femmes ont partagé leurs besoins pressants, notamment en matière de matériel de transformation, d'accès aux marchés, et de formation pour améliorer la qualité de leurs produits et accroître leur compétitivité. À l'issue de la mission, plusieurs participantes ont exprimé leur satisfaction, soulignant que c'était la première fois que l'État prenait le temps de venir écouter et comprendre leur réalité. Elles croient fermement que ces échanges porteront leurs fruits et les aideront à mieux valoriser leur travail. Ndilta Koulembaye, responsable du suivi et évaluation de l’unité de mise en œuvre du cadre intégré du Tchad, a réaffirmé l'engagement du ministère du Commerce à accompagner ces femmes transformatrices, considérées comme essentielles pour le développement économique local. Son intervention a eu pour but de rassurer les femmes sur la volonté de l'État d'apporter un soutien concret à leurs initiatives.

Une Avancée Importante pour le Secteur Cette initiative constitue une avancée significative pour le secteur de la transformation du beurre de karité, qui représente un pilier de subsistance pour de nombreuses familles dans ces deux provinces. En favorisant le dialogue et en offrant des solutions adaptées, le ministère du Commerce pose les bases d'un partenariat solide pour renforcer la position des femmes dans l'économie locale et améliorer leur qualité de vie.

Cette sensibilisation est ainsi un pas en avant vers la valorisation du savoir-faire local et la promotion des produits issus de l'artisanat féminin, contribuant ainsi au développement durable de la région.