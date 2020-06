Série de webinaires sur la biodiversité en Afrique Journée mondiale de l’environnement et Journée mondiale des Océans

Quoi : Série de webinaires sur la biodiversité en Afrique

Webinaire 1 : Investir dans la biodiversité de l’Afrique pour un avenir résilient et durable.

Webinaire 2 : Protéger 30% de la planète bleue d'ici 2030

Qui : Banque africaine de développement (www.AfDB.org), ministère de l'Environnement et du développement durable de Côte d’Ivoire, Programme des Nations unies pour l’environnement

Quand : 5 juin 2020, de 10h à 11h30 GMT

8 juin 2020, de 10h à 11h30 GMT

Où : Zoom – s’inscrire avant le 4 juin 2020 : https://bit.ly/36vNU9I

La Journée mondiale de l’environnement (JME), célébrée le 5 juin de chaque année depuis 1974, est la journée phare des Nations unies pour sensibiliser le monde sur la protection de l’environnement et la nécessité de poser des actions positives dans le contexte des Objectifs de développement durable. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement sera consacrée à la biodiversité.

2020 est une année critique pour la biodiversité. C'est une année de décisions cruciales pour la planète et les populations ainsi que pour toutes autres formes de vie sur Terre. Alors que 2020 conclut également la Décennie des Nations unies pour la biodiversité, la communauté scientifique continue de sonner l'alarme sur la dégradation de la biodiversité mondiale. L’objectif « vivre en harmonie avec la nature » que les dirigeants du monde se sont fixé pour 2050 - ne peut être atteint que si nous arrêtons la perte de la biodiversité de la planète d'ici 2030. Cela nous laisse une décennie pour agir et pour concevoir et mettre en œuvre un nouveau cadre décennal pour la biodiversité. Les célébrations de la Journée mondiale de l'environnement aideront à créer un élan et à rallier la communauté mondiale derrière un cadre plus ambitieux et robuste qui peut conduire à des changements importants.

Dans le cadre de ce programme, une série de webinaires seront organisés en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d’Ivoire, le Programme des Nations unies pour l’environnement/Afrique de l'Ouest, le Secrétariat de la Convention d'Abidjan, la Banque africaine de développement, la société civile, les fondations, le secteur privé, etc.

Ces webinaires réuniront des ministres, des experts, des analystes, des investisseurs/secteur privé, des partenaires, pour deux journées de discussions en ligne et de partage des connaissances. Ces discussions seront l'occasion de rassembler et d'inspirer de nouvelles perspectives sur la manière de préserver la biodiversité terrestre et marine et de l'utiliser à bon escient pour atteindre les Objectifs de développement durable et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Les webinaires seront structurés en 2 sous-thèmes chacun, concentrés sur les questions et modalités ci-dessous :

5 juin 2020 - Webinaire 1

Investir dans la biodiversité de l’Afrique pour un avenir résilient et durable

La pandémie de Covid-19 et la biodiversité : comment la perte de biodiversité et le commerce des espèces sauvages rendent les pandémies plus probables ?

Le Programme pour la biodiversité après 2020 - Connecter la biodiversité à l'Agenda 2030 et la Décennie d'action pour la mise en œuvre des ODD en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest (financement de la biodiversité et mécanismes innovants).

8 juin 2020 - Webinaire 2

Protéger 30% de la planète bleue d'ici 2030

Les réseaux d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest et leur contribution à la gestion durable des pêcheries marines – Perspective de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest

L’importance cruciale des ressources marines - économie bleue - gouvernance des océans

Pour plus d’information visiter : https://bit.ly/373dXFx

Contacts du presse :

Banque africaine de développement

Contact media :

Solange Kamuanga-Tossou

Département de la communication et des relations extérieures

Email : s.kamuanga-tossou@afdb.org

Contact technique :

Sonia Borrini

Email : s.borrini@afdb.org

