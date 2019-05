Signature de la « Convention cadre de partenariat » entre l’Ambassade de France en Tunisie et radio RTCI

Dans le cadre de l’appui au développement du secteur des médias et dans la perspective de la tenue, à Tunis, du Sommet de la Francophonie en novembre 2020, l’Ambassadeur de France et le président directeur général de l’établissement de la radio, M. Lassaad Dahech, ont signé le 28 mai 2019 une convention de partenariat pour la mise en œuvre de projets destinés au renforcement des capacités de RTCI à concevoir, produire et diffuser des programmes en langue française.

Ce soutien de la France à la radio publique RTCI, ambitieux sur le plan financier, se concrétisera par l’acquisition de matériel, par des activités de formation d’experts tunisiens dans le cadre de séminaires techniques, ainsi que par une coopération dans la production des contenus francophones.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/signature-de...