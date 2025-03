Signature de plusieurs protocoles d'accord entre la République Centrafricaine et les Émirats.

Échanges et Accords Signés



Engagement pour le Bien-Être du Peuple Centrafricain

Le jeudi 6 mars 2025, le Président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a été accueilli par le Président des Émirats Arabes Unis, Mahommed bin Zayed Al Nahyane, au Palais Qars Al Watan à Abu Dhabi. Cette visite de travail a marqué un moment fort de la coopération entre les deux pays.Lors de cette rencontre, entouré de sa délégation ministérielle, le Chef de l'État centrafricain a échangé des mots de bienvenue avec son homologue émirati. La cérémonie a débuté par la signature d'un protocole d'accord entre Thierry Patrick Akoloza, Ministre du Commerce et de l'Industrie de la RCA, et Thani Ahmed Al Zeyoud, Ministre d'État chargé du Commerce Extérieur des Émirats.Après cette première signature, les deux Chefs d'État se sont retirés pour un long entretien en tête-à-tête, abordant des questions d'intérêt commun.Les ministres de la délégation centrafricaine ont ensuite procédé à la signature de plusieurs autres protocoles d'accord, visant à renforcer la coopération bilatérale :Ces accords témoignent de la volonté des deux Chefs d'État de renforcer et de promouvoir la coopération au bénéfice de leurs populations respectives.Le Professeur Faustin Archange Touadéra a toujours exprimé sa ferme volonté de travailler au relèvement du niveau de vie et au bien-être du peuple centrafricain. Son engagement se manifeste par ses efforts constants pour établir des partenariats avec des pays partageant la même vision de développement.Cette visite aux Émirats Arabes Unis représente une étape significative dans la diplomatie centrafricaine, visant à renforcer les liens économiques et stratégiques entre la République Centrafricaine et les Émirats. Les accords signés devraient contribuer à améliorer les conditions de vie et à soutenir le développement durable en République Centrafricaine.