AFRIQUE Simulation de soins de santé : un centre médical africain récompensé par le plus grand organisme d’accréditation

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Novembre 2020

Cette reconnaissance internationale prestigieuse témoigne de l’engagement continu du réseau Honoris en faveur du développement de formations de pointe dans le domaine de la santé en Afrique.

Inauguré en 2018 à Tunis, le Medical Simulation Center (MSC) d’Honoris United Universities offre une formation et une éducation cliniques multidisciplinaires d’excellence, utilisant des simulateurs haute et basse fidélité pour tous les niveaux de soins. D’ores et déjà, plus de 2000 étudiants, 200 professionnels paramédicaux et 24 obstétriciens ont bénéficié des services du MSC depuis sa création, dans le cadre des formations dispensées par le centre, au personnel médical et paramédical ainsi qu’aux étudiants en sciences paramédicales du réseau Honoris.



Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé engagé à proposer une formation au service d’un capital humain africain de classe mondiale. Le MSC est équipé d’un matériel fidèle aux meilleurs standards internationaux et propose quatre types de simulation, incluant les technologies de mannequin les plus avancées dans un environnement « hôpital réel », permettant de mettre en œuvre des scénarios complexes et un entraînement aux procédures et gestes d’urgence en temps réel.



Le comité d'accréditation de la SSH a dûment noté l’engagement et l’excellence du personnel académique et technique tunisien du MSC, mobilisé autour du Professeur Chadli Dziri, professeur en chirurgie, ancien chef du département de chirurgie B23 de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, figure tunisienne dans le domaine de la pédagogie et de la recherche médicale.



Pour le Professeur Chadli Dziri “cette accréditation doit nous permettre de poursuivre notre démarche d’excellence et nous invite à toujours faire progresser la qualité de notre offre de formation dans le domaine de la santé, pour les Tunisiennes et les Tunisiens et plus globalement pour le continent. À travers la simulation médicale, le Centre de simulation médicale répond en particulier à un enjeu éthique majeur à savoir ‘jamais la première fois sur un patient’ et offre ainsi à tout le personnel soignant l’opportunité d’acquérir les gestes techniques d’une manière optimale et lui confère une réelle confiance en situation réelle.”



Luis Lopez, CEO d'Honoris, a déclaré : “Nous sommes honorés de recevoir cette accréditation qui reconnaît la qualité et la rigueur de la formation dispensée par le MSC, positionnant le centre au



même niveau que les principales institutions mondiales de santé de même rang. Nous démontrons ainsi une nouvelle fois notre mandat à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un contexte de mondialisation”.





