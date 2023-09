Singapour : Un Airbus d’Air China évacué d’urgence

Un vol d'Air China en provenance de Chengdu, dans la province du Sichuan, a effectué un atterrissage d'urgence à Singapour dimanche 10 septembre après que son moteur gauche a pris feu.



Le vol CA403 a « eu de la fumée » dans sa soute avant et dans les toilettes alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport de Changi, selon un message publié sur Facebook par l'aéroport.



L'avion, qui a décollé de l'aéroport international de Tianfu, a atterri sur la piste 3 de Changi et tous les passagers et membres d'équipage ont été évacués en toute sécurité. L'incendie du moteur gauche a été éteint.



Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir de la fumée envahir la cabine des passagers, tandis qu'une hôtesse de l'air donne des instructions aux passagers sur la marche à suivre.



Dans une autre vidéo, on voit des passagers glisser sur un toboggan de secours, tousser et s'enfuir de l'avion.