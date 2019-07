Singularité Du Décor Et Défis Spécifiques À La Production D’imprimés Décoratifs

Il ne fait aucun doute que le marché de la décoration d’intérieur représente une opportunité extrêmement séduisante pour les enseignistes et les graphistes en termes de diversification vers des applications plus rentables. Selon le recensement 2018 de la FESPA (https://bit.ly/2YuKsXj), 74 % des fournisseurs de services d’impression grand format considèrent généralement les revêtements muraux et la décoration d’intérieur comme un segment de croissance. Mais pour vraiment réussir dans l’industrie de la décoration, il vous faudra peut-être acquérir de nouvelles connaissances et une expertise plus approfondie pour produire des imprimés de haute qualité.

En entrant sur le marché de la décoration, il est recommandé d’avoir une compréhension technique des différences inhérentes (durée de vie, fonctionnalité, environnements et stress physique) entre les applications décoratives et d’autres types d’impression.

Vous devez également garder à l’esprit comment l’application décorative sera installée et retirée en fin de vie, et prendre ces informations en considération au moment de choisir matériaux, adhésives et fixations. Dans des environnements commerciaux, la rapidité et la propreté des installations décoratives sont des considérations particulières, étant donné que chaque heure de fermeture et chaque dérangement se traduit par une perte de productivité et de recettes.

Des exigences physiques uniques

Une des premières considérations est que les projets décoratifs exercent des exigences physiques qui dépassent celles des graphiques conventionnels. Pour commencer, les installations décoratives (commerce de détail, hôtellerie, entreprises et particuliers) ont une durée de vie nettement plus longue que les graphiques promotionnels à court terme.

Les revêtements muraux, les revêtements de sol et les décors de surface doivent rester en place et conserver leur aspect d’origine et leurs qualités durant plusieurs années. Ils doivent également résister aux impacts physiques : coups de pied répétés, coups de balais contre un mur ou un comptoir, chocs de sacs et de chariots, etc.

Tout comme les graphiques d’extérieur, les applications décoratives peuvent également devoir résister à des conditions extrêmes de température, de rayonnements UV et d’humidité, et les applications imprimées fonctionnelles telles que les dessus de table ou de comptoir doivent être résistantes à toutes les formes d’utilisation standard.

Conformité et cohérence

Pour l’impression en intérieur, la conformité avec les normes environnementales, de santé et de sécurité est également un aspect d’importance. Les imprimés doivent être inodores, sans émissions, sans irritants ni contaminants, et ignifuges.

Cela signifie qu’au moment de travailler sur des projets de décor d’intérieur, des encres certifiées doivent être utilisées en conformité avec les normes de faibles émissions chimiques. Les imprimés peuvent également être gérés de manière spécifique à leur environnement ; par exemple, les applications utilisées dans des établissements de santé doivent être optimisées pour résister au nettoyage et à la désinfection afin de répondre aux exigences législatives et aux meilleures pratiques.

Dans le secteur du décor, la cohérence visuelle joue également un rôle crucial dans la satisfaction du client. Même si cela ne semble pas important avec une signalétique et des graphiques conventionnels, la cohérence visuelle pourrait se révéler problématique en travaillant avec une variété de matériaux. La proximité entre les articles imprimés sur différents substrats (comme les revêtements muraux attenants à des panneaux acoustiques imprimés), ainsi que la possibilité à voir de près des applications décoratives posent de nouveaux défis de production en termes de gestion des couleurs pour les projets de décor et le maintien de la cohésion de couleurs sur l’ensemble des applications.

Quel que soit le projet, il est toujours important d’avoir une reproduction fidèle des couleurs de la marque sur tout un éventail de substrats et d’emplacements.

Préparer, imprimer, protéger : des recettes individuelles pour réussir

Il convient de ne pas sous-estimer la nature complexe de la décoration. Même si vous avez confiance en votre capacité à produire un imprimé de haute qualité, certaines applications décoratives nécessitent une expertise supplémentaire en termes de choix des matériaux, des encres, et des méthodes de production afin d’optimiser la qualité et la performance générale.

Chaque application décorative a une spécification unique en fonction de l’environnement dans laquelle elle sera installée, la durée de l’installation, le stress physique attendu et le substrat imprimable. Dès lors, vous devrez peut-être développer des « recettes » individuelles pour chaque produit de décor pour trouver le bon équilibre entre solutions d’impression numériques, apprêts et revêtements, et obtenir le résultat escompté et répondant au cahier des charges du client.

Ces choix peuvent être déconcertants et, dans le cas où des matériaux premium vont être employés, certaines erreurs coûteuses sont à éviter. Heureusement, le choix des apprêts, des procédés d’impression et des revêtements continue de grandir avec le développement des applications, et les fournisseurs de solutions technologiques ont mis en place des équipes d’experts qui partagent activement leur expertise et leurs connaissances au profit des sociétés d’impression dans le secteur du décor.

Sur l’ensemble de notre réseau mondial, nous avons collaboré avec des fournisseurs indépendants d’apprêts et de revêtements pour optimiser la quasi-totalité des applications imprimées, depuis les panneaux de salle de bain en mélamine jusqu’aux tableaux blancs en verre pour hôpitaux, en passant par des sièges en similicuir pour les enceintes sportives. Grâce à cette expérience collective, nous vous accompagnons dans la mise en place de votre gamme de produits en tant que fournisseurs de services décoratifs, et vous aidons à obtenir des résultats d’une excellente qualité, à générer de solides marges bénéficiaires et à produire une croissance commerciale durable pour les impressions décoratives.