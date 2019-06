Situation au Lac Tchad : "Les chefs d'Etat doivent revoir leur stratégie"

Plus de 27.000 morts



Le groupe djihadiste connu sous le nom de Boko Haram a commencé son insurrection sanglante dans le nord-est du Nigéria en 2009, mais il s'est depuis étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins, provoquant une réaction militaire régionale.



Plus de 27 000 personnes ont été tuées et deux millions d'autres déplacées, provoquant une grave crise humanitaire dans la région.



Le 30 avril, Nathan A. Sales, ambassadeur spécial et coordonnateur de la lutte contre le terrorisme, a déclaré que les États-Unis estiment que Boko Haram et l'Etat Islamique en Afrique centrale "ont été responsables de plus de 35 000 décès depuis 2011".



Boko Haram s'est scindé en deux factions à la mi-2016. L’une d'elle, dirigée par le leader de longue date Abubakar Shekau, est connue pour ses attentats-suicides et ses homicides aveugles de civils.



Shekau a prêté allégeance au chef de l'Etat islamique, Abu Bakr Al-Baghdadi, en mars 2015, mais le groupe central de l'Etat islamique n'accorde qu'un soutien formel à l'autre faction, qu'elle appelle la province de l'État islamique d'Afrique occidentale.



La faction ISWAP, qui se concentre principalement sur l'attaque de cibles militaires et gouvernementales, était dirigée par Abou Moussab Al-Barnawi, mais en mars, des enregistrements audio ont révélé que l'EI avait nommé Abou Abdullah Idris bin Umar, également connu sous le nom d'Ibn Umar al-Barnawi. en tant que leader. Daesh n'a pas encore fait de déclaration publique confirmant le changement.



Aucune des deux factions n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque de dimanche.



