Situation au Niger : La junte nigérienne remercie le Colonel Mamadi Doumbouya pour sa « position affichée » au lendemain du putsch

Une délégation de haut niveau en provenance du Niger, conduite par le Général Moussa Salaou Barmou a été reçue samedi 12 aout par le président de la transition de la Guinée, le Colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé la présidence guinéenne.



L’audience a eu lieu au Palais présidentiel Mohammed V et c'était en présence du Premier ministre de la Guinée, du ministre Secrétaire général et porte-parole de la résidence, du ministre directeur du cabinet présidentiel, des ministres des Affaires Étrangères, de l'Économie et des Finances ainsi que de la haute hiérarchie militaire.



Le chef de la délégation du Niger, le Général Barmou, a « témoigné toute la gratitude de son Président à l'endroit du Chef de l'État guinéen pour l'attention qu'il accorde au Niger et au Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ainsi que pour la position affichée par les autorités guinéennes aux lendemains de la prise de pouvoir par le CNSP », a souligné Conakry dans un communiqué.



« Pour le chef de la délégation nigérienne, cet acte vient renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les peuples guinéen et nigérien », a ajouté la présidence de la Guinée.



Il est à noter que depuis le putsch du 26 juillet dernier qui a renversé le président Bazoum, la junte militaire au Niger multiplie des contacts avec ses alliés de l’Afrique de l’Ouest. Niamey a déjà dépêché des délégations au Burkina Faso et au Mali.