Situation au Niger : l’UE adopte des « mesures restrictives » suite au coup d’Etat

Le Conseil de l’UE a annoncé dans un communiqué ce lundi 23 octobre 2023 avoir adopté un cadre de « mesures restrictives » compte tenu de la situation au Niger. Selon le Conseil, cette décision démontre « la détermination de l’Union européenne à sanctionner ceux qui portent atteinte à la stabilité, à la démocratie et à l’État de droit au Niger et constituent une menace à la paix et à la sécurité dans la région ».



Dans son communiqué, le Conseil de l’UE a souligné que ces nouvelles mesures restrictives devraient apporter une contribution tangible en soutenant les efforts de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) « vers un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Niger » car « les coups d’État militaires ont un coût ».



L'UE a indiqué qu’elle « serait en mesure de sanctionner les individus et entités responsables d'actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Niger, portent atteinte à l'ordre constitutionnel, à la démocratie, à l'État de droit ou constituent de graves violations ou abus des droits de l'homme ainsi qu’aux violations du droit international humanitaire applicable au Niger ».