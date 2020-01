Sommet Afrique-France 2020

La ville de Bordeaux accueillera du 4 au 6 juin 2020 le sommet Afrique-France sur les villes durables. Cette 28e édition réunira les 54 chefs d’états africains et le president français.

Ce sommet inédit réunira l’ensemble des acteurs politiques et économiques africains et français ainsi que les membres de la société civile autour de projets innovants pour imaginer et redéfinir les territoires de demain.

Entreprises, membres de la société civile, collectivités ou municipalités locales, porteurs et financeurs de projets, visiteurs professionnels, sont également conviés à participer à ce sommet.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/2020-africaf...