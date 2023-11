Sommet afro-saoudien : le président tchadien Mahamat Idriss Deby assiste aux travaux

Le président de Transition, président de la République, chef de l’Etat du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby Itno a quitté N’Djamena ce matin pour Riyad en Arabie Saoudite.



Sur invitation du Roi Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, le chef de l’Etat participera demain 10 novembre 2023 aux travaux du sommet afro-saoudien. Un sommet qui devra permettre au Royaume d’Arabie Saoudite et aux pays africains de discuter des enjeux régionaux et mondiaux, renforcer leurs relations de coopération et explorer les nouvelles opportunités de partenariat.



Riyad accueillera ensuite une session extraordinaire du Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).



Le président de la République a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous, par le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo, le chef d’Etat-Major général des Armées, quelques membres du gouvernement, le secrétaire général adjoint de la présidence, le chef d’Etat-major particulier adjoint du chef de l’Etat, le conseiller à la sécurité et 1er adjoint au maire de la ville de N’Djamena.