INTERNATIONAL

Sommet de l'OCS : la Chine et la Russie se rapprochent


Alwihda Info | Par - 31 Août 2025


Les représentants de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), qui regroupe près de la moitié de la population mondiale, se réunissent à Tianjin du 31 août au 1er septembre. Cette rencontre est l'occasion pour le président russe Vladimir Poutine de se rendre en Chine du 31 août au 3 septembre pour plusieurs discussions importantes.


Une diplomatie multilatérale et stratégique

 
La visite de Poutine en Chine comprend plusieurs points :
  • Le sommet de l'OCS, où il rencontrera notamment les dirigeants de la Chine, de l'Inde, de la Turquie et de l'Iran.
  • Des discussions avec son homologue chinois, Xi Jinping, au cours desquelles ils aborderont les relations avec les États-Unis, la situation en Ukraine et de potentiels accords industriels.
  • Une rencontre avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, pour discuter notamment des achats de pétrole russe par l'Inde et des tarifs douaniers imposés par les États-Unis.
Par ailleurs, la Russie a proposé de fournir des moteurs d'avion pour soutenir le programme chinois C919, qui fait face à des restrictions technologiques américaines. Ce geste symbolique illustre la volonté des membres de l'OCS de ne pas se soumettre aux règles imposées par Washington et de renforcer leur coopération stratégique.
Peter Kum
