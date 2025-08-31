Sommet de l'OCS : la Chine et la Russie se rapprochent

Une diplomatie multilatérale et stratégique

Le sommet de l'OCS, où il rencontrera notamment les dirigeants de la Chine, de l'Inde, de la Turquie et de l'Iran.

Des discussions avec son homologue chinois, Xi Jinping , au cours desquelles ils aborderont les relations avec les États-Unis, la situation en Ukraine et de potentiels accords industriels.

, au cours desquelles ils aborderont les relations avec les États-Unis, la situation en Ukraine et de potentiels accords industriels. Une rencontre avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, pour discuter notamment des achats de pétrole russe par l'Inde et des tarifs douaniers imposés par les États-Unis.

La visite de Poutine en Chine comprend plusieurs points :Par ailleurs, la Russie a proposé de fournir des moteurs d'avion pour soutenir le programme chinois, qui fait face à des restrictions technologiques américaines. Ce geste symbolique illustre la volonté des membres de l'OCS de ne pas se soumettre aux règles imposées par Washington et de renforcer leur coopération stratégique.