Sommet de l'OCS : la Chine et la Russie se rapprochent

Une diplomatie multilatérale et stratégique
La visite de Poutine en Chine comprend plusieurs points :
- Le sommet de l'OCS, où il rencontrera notamment les dirigeants de la Chine, de l'Inde, de la Turquie et de l'Iran.
- Des discussions avec son homologue chinois, Xi Jinping, au cours desquelles ils aborderont les relations avec les États-Unis, la situation en Ukraine et de potentiels accords industriels.
- Une rencontre avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, pour discuter notamment des achats de pétrole russe par l'Inde et des tarifs douaniers imposés par les États-Unis.