Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Sommet de l'OCS : le Président Poutine à la séance photo officielle


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2025


Le Président russe, Vladimir Poutine, a participé à la séance de photo officielle avec les autres chefs d'État avant le début du sommet de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) qui se tient à Tianjin, en Chine.


Sommet de l'OCS : le Président Poutine à la séance photo officielle



Le Président de la Russie, Vladimir Poutine, a pris part à la séance photo officielle avec les Chefs d'État lors du Sommet de l'OCS qui se tient à Tianjin, en Chine. Cet événement marque une occasion importante pour les leaders de discuter de questions mondiales et de renforcer les relations entre les pays membres.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/08/2025

Tchad : La Croix-Rouge intensifie sa lutte contre le choléra à Goz-Beïda

Tchad : La Croix-Rouge intensifie sa lutte contre le choléra à Goz-Beïda

انطلاق مبادرة "سبت التضامن" لمساندة الفئات الضعيفة في نجامينا انطلاق مبادرة "سبت التضامن" لمساندة الفئات الضعيفة في نجامينا 31/08/2025

Populaires

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

31/08/2025

ENNEDI-EST : Le Président de la République offre 5 000 sacs de céréales aux réfugiés et aux communautés hôtes de Kariari

31/08/2025

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

31/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter