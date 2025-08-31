Le Président de la Russie, Vladimir Poutine, a pris part à la séance photo officielle avec les Chefs d'État lors du Sommet de l'OCS qui se tient à Tianjin, en Chine. Cet événement marque une occasion importante pour les leaders de discuter de questions mondiales et de renforcer les relations entre les pays membres.
Sommet de l'OCS : le Président Poutine à la séance photo officielle
Alwihda Info | Par Peter Kum - 1 Septembre 2025
Le Président russe, Vladimir Poutine, a participé à la séance de photo officielle avec les autres chefs d'État avant le début du sommet de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) qui se tient à Tianjin, en Chine.
Le Président de la Russie, Vladimir Poutine, a pris part à la séance photo officielle avec les Chefs d'État lors du Sommet de l'OCS qui se tient à Tianjin, en Chine. Cet événement marque une occasion importante pour les leaders de discuter de questions mondiales et de renforcer les relations entre les pays membres.
