Soudan: 166 faux médecins débusqués

Le ministère soudanais de la Santé a débusqué plus de 166 faux médecins qui avaient pratiqué la médecine pendant trois années entre 2014 et 2017: un médecin a été dans une institution gouvernementale, 161 ont travaillé dans l'État de Khartoum et cinq médecins dans des différents États. Le ministre de la santé Abou Qarda a répondu mardi à une question urgente au parlement que les faux médecins qui ont été démasqués travaillaient en général dans des institutions médicales auxiliaires en tant spécialistes, usurpant quelquefois l'identité de médecins ou de personnes sans lien avec le domaine médical. Le ministre a demandé que ces gens soient jugés et condamnés. Le Tchad doit de son côté vérifier tous les diplômes de ses médecins pour rassurer les patients car l'image de la médecine au Tchad s'est détériorée et les tchadiens utilisent l'humour pour crtiquer les hôpitaux. Alwihda