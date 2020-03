Soudan – Attaque visant le Premier ministre soudanais

La France condamne avec la plus grande fermeté la tentative d’assassinat ayant visé le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et son convoi ce matin à Khartoum. Elle appelle à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances et les responsables de cet attentat. La France réitère sa pleine confiance dans l’action du Premier […]

