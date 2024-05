Soudan : Les États-Unis sanctionnent deux hauts commandants des forces paramilitaires soudanaises

Les sanctions, qui relèvent du programme de sanctions Global Magnitsky, gèlent les avoirs américains des deux commandants et leur interdisent d'entrer sur le territoire américain. Cette mesure vise à dissuader les responsables des FSR de se livrer à de nouvelles violations des droits humains et à les obliger à rendre compte de leurs actes.



L'imposition de sanctions constitue une étape importante dans la lutte contre l'impunité au Soudan, mais il reste encore beaucoup à faire pour obtenir une justice réelle et durable pour les victimes des FSR. La communauté internationale doit continuer à faire pression sur le gouvernement soudanais pour qu'il mène des enquêtes crédibles sur les violations des droits humains et qu'il traduise en justice les auteurs de ces crimes. Il est également essentiel de soutenir les efforts visant à protéger les civils et à promouvoir la paix et la réconciliation au Soudan.