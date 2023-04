AFRIQUE

Soudan : l'armée de l'air annonce une opération de "balayage"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Avril 2023

L'armée de l'air soudanaise annonce une opération de balayage des zones occupées par les Forces de soutien rapide (FSR), dans le but de rétablir l'ordre et la sécurité dans ces régions. Les citoyens sont invités à coopérer en restant chez eux et en évitant de sortir.