Soudan : la mort tragique de Cheikh Noreen suscite l'émotion

Le célèbre récitateur soudanais du Coran, Cheikh Noreen Muhammad Siddiq, a été enterré samedi matin au Soudan. Sa mort suscite un émoi dans le monde musulman et les hommages se multiplient.



Il est décédé vendredi soir dans un tragique accident de circulation, avec trois autres personnes, a annoncé le ministre des Affaires religieuses et des Dotations du Soudan, Nasruddin Mufreh, dans un message publié sur sa page Facebook.



L'accident s'est produit à 18 km d'Omdurman, au retour de Wadi Halfa dans l'État du Nord.



Le vice-président du Conseil de la souveraineté soudanaise, Muhammad Hamdan Dagalo (Hemeti), a exprimé ses condoléances.



Cheikh Noreen Muhammad Siddiq a mémorisé le coran au milieu des années 90, dans la région de Bara, dans l’État du Nord-Kordofan. Sa récitation du Coran l'a rendu célèbre, attirant des milliers de fidèles musulmans.



Il a remporté des concours internationaux de récitation et était l'Imam de grandes mosquées à Khartoum.