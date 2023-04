Soudan : le chef du service de renseignement des FSR fait défection et rejoint l'armée

Le chef du service de renseignement des Forces de soutien rapide, le général de division Al-Khair Abu Muridat, a annoncé qu'il rejoignait les forces armées en dehors de sa division et cédait le service de renseignement aux forces armées.



La déclaration rapporte également que des citoyens de Marawi ont arrêté des éléments -appartenant à la milice FSR- qui s'étaient enfuis de l'aéroport. L'état-major général des armées appelle les citoyens à "bien traiter ces individus", rappelant que "nous sommes tous les fils d'une même nation" et que "la cupidité et le pouvoir personnel ont causé des divisions et des souffrances inutiles."



L'état-major général des armées souligne l'importance de ne pas laisser la situation se détériorer au point où le peuple soudanais s'armerait les uns contre les autres.