Soudan : le gouverneur du Darfour-Ouest abattu à Al-Geneïna

En condamnant fermement cet événement tragique, le président du Conseil de souveraineté a accusé les forces de soutien rapide d'être les auteurs de l'assassinat.



Le président du Conseil de souveraineté a rappelé que le gouverneur de l'État du Darfour occidental avait signé l'accord de paix de Juba avec les groupes armés et qu'il dirigeait un mouvement armé qui avait répondu à l'appel à la paix.



Le président du Conseil souverain a exprimé sa profonde compassion à l'égard de feu Khamis Abdullah Akbar. Il a prié Allah le Tout-Puissant de lui accorder Sa miséricorde et a demandé à sa famille et à ses proches de faire preuve de patience et de trouver réconfort.