Soudan : le marché populaire d'El Geneina incendié après un conflit tribal

Des manifestants ont mis le feu dimanche au marché populaire d'El Geneina, chef-lieu de l'État du Darfour occidental, en raison d'une querelle entre une vendeuse de thé et un jeune homme.



"Des jeunes ont proféré des propos injurieux contre une vendeuse de thé. Elle a répondu en versant de l'eau chaude sur le visage d'une personne", ont déclaré des témoins au média Darfour 24.



La dispute a dégénéré en un problème tribal et des personnes présentes se sont rangées dans l'un ou l'autre camp des parties en conflit.



Les heurts ont entrainé l'incendie de magasins dans le marché. Un jeune homme a été poignardé, tandis que l'incendie a causé de grandes pertes financières.



La ville d'Al-Geneina connaît une grande congestion tribale ces derniers jours après l'incendie du siège de l'état civil et la destruction d'un certain nombre de voitures.