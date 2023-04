Soudan : un avion de l'ONU a été détruit à l'aéroport de Khartoum

Une vidéo diffusée par le média montre des fragments brûlés d'un avion. Dans tous les cas, Al-Arabiya n'a pas identifié les responsables de cet acte et n'a pas expliqué les raisons de l'affirmation sur son appartenance à l'ONU.



La situation au Soudan s'est aggravée en raison des divergences entre Mohamed Hamdan Dogolo, commandant des Forces de soutien rapide (FSR) et vice-président du Conseil de souveraineté du Soudan, et Abdel Fattah al-Burhan, commandant de l'armée et président du Conseil.



Le 15 avril, des affrontements armés entre ces deux structures ont commencé à proximité de la base militaire de Merowe et à Khartoum, la capitale soudanaise. Selon la chaîne Al-Jazeera, au moins trois civils sont morts et des dizaines d'autres ont été blessés dans les combats.