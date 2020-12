SouthBridge Group annonce deux transactions importantes en République Togolaise

SouthBridge Group (www.SouthBGroup.com), conseil financier du gouvernement Togolais, a annoncé aujourd’hui deux transactions avec Olam International Limited et sa filiale Arise Special Economic Zone. SouthBridge Group, une société panafricaine de conseil financier et d’investissement, travaillant au service d’entreprises, de gouvernements et de multinationales à travers le Continent, a conclu… Read more on https://africa-newsroom.com/press/southbridge-group-announces-two-major-transa...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...