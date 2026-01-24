Souveraineté Alimentaire : Le Sénégal s'apprête à inaugurer la méga-raffinerie d'huile de Sendou

Le secteur industriel sénégalais s'apprête à franchir un palier historique. Menée par son PDG, M. Souleymane Ndoye, la délégation de MAVAMAR Industries a présenté au Chef de l'État les derniers réglages avant l'ouverture officielle de la raffinerie de Sendou prévue la semaine prochaine.









Un géant industriel aux chiffres records



Située dans la zone de Sendou, cette nouvelle unité de transformation représente l'un des investissements privés les plus massifs de ces dernières années dans le secteur agro-industriel.



Capacité de production : 600 tonnes d'huiles alimentaires par jour.

Investissement : 60 milliards de francs CFA.

Impact social : Création massive d'emplois directs et indirects, particulièrement pour la jeunesse de la zone de Bargny-Sendou.







Un pilier de la souveraineté alimentaire



Pour l'État sénégalais, ce projet est bien plus qu'une simple usine. Il s'inscrit dans une stratégie globale de substitution aux importations. En produisant localement une telle quantité d'huile, le Sénégal réduit sa dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs et stabilise les prix pour les ménages.









Soutien à l'industrialisation "Made in Senegal"



Cette audience souligne la volonté du Chef de l'État de favoriser l'investissement productif. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à :



Soutenir la transformation locale des matières premières. Améliorer la balance commerciale en limitant les sorties de devises. Encourager les champions nationaux capables de porter des projets structurants de classe mondiale.



L'inauguration de la semaine prochaine marquera une étape concrète vers l'autonomie alimentaire du pays, faisant de Sendou un nouveau pôle d'attraction économique majeur.











