Souveraineté Numérique : Le Mali devient le coffre-fort de données de l’AES

Dr Aminata ZERBO/SABANE, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques du Burkina Faso.

Adji Ali SALATOU, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information du Niger.

Alhamdou Ag ILYÈNE, ministre malien de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration.



Objectifs du Datacenter

Héberger ses données stratégiques sur son propre territoire.

Garantir la sécurité des informations nationales.

Renforcer la protection des données sensibles.

Affirmer son indépendance technologique.



Importance pour le Mali







Perspectives Régionales

Toutes les plateformes issues des processus de dématérialisation seront progressivement hébergées localement.

Une campagne de rapatriement des données actuellement stockées à l’étranger est envisagée.



Engagement du Niger







Dynamique Régionale

Le Mali franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de souveraineté numérique avec l'inauguration d'un datacenter de dernière génération, officiellement ouvert ce 31 janvier 2026 à Bamako.L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, dont :Avec cette infrastructure moderne, le Mali souhaite :Pour le ministre Alhamadou Ag ILYÈNE, cette réalisation est une étape décisive pour la conservation et la sécurisation des données nationales, essentielle pour la souveraineté numérique et l’autonomie totale du pays.La ministre Aminata ZERBO/SABANE a souligné que ce projet est une illustration concrète de la volonté des États de l'Alliance du Sahel (AES) de consolider leurs capacités numériques. Elle a affirmé que :Le Niger a également exprimé son ambition de développer bientôt des infrastructures similaires. Son ministre en charge du numérique a salué l'augmentation des capacités d'hébergement au sein de l'espace AES.Cette avancée survient peu après l’inauguration d’infrastructures numériques de dernière génération au Burkina Faso, confirmant ainsi la dynamique régionale visant à renforcer la souveraineté numérique dans la région. Cette coopération montre l’engagement collectif des pays de la région pour garantir leur autonomie technologique.