TIBCO s’engage avec TechSoft en faveur de la transformation de l’Afrique du Sud

JOHANNESBURG, Afrique du Sud -- TIBCO Software, l’un des leaders mondiaux de l'intégration, de la gestion des API et de l'analyse, a signé un accord de partenariat historique et stratégique avec TechSoft International (TechSoft), anciennement TIBCO South Africa.



TechSoft, une société notée « Niveau 1 » du Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE – le programme « d’émancipation économique à large échelle des Noirs ») qui confère aux clients et partenaires un privilège préférentiel de 135% en matière de marchés publics, est désormais le partenaire stratégique sub-saharien de TIBCO.



« TIBCO est conscient de la nécessité de pérenniser ses activités conformément aux exigences de l’économie sud-africaine, déclare Sicelo Xulu, directeur général de TechSoft. Être une entreprise de niveau 1 B-BBEE offre à nos clients sud-africains les avantages incomparables que présente une marque internationale comme la nôtre. Cela nous donne également, à nous et à nos partenaires de distribution, un nouvel élan pour renforcer notre avantage concurrentiel.»



«TechSoft est une entreprise avec laquelle nous sommes fiers de collaborer pour répondre aux exigences spécifiques des marchés de l'Afrique subsaharienne, déclare William Hughes, vice-président exécutif et directeur administratif de TIBCO Software. Respecter les exigences B-BBEE renforcées conformément à la politique du gouvernement sud-africain permet à TIBCO de continuer à offrir des avantages compétitifs aux organisations et aux nombreux clients commerciaux de la région qui bénéficient de nos solutions et services conformes aux meilleures pratiques mondiales.»



Ce partenariat consolide la participation continue de TIBCO au conseil d’administration de TechSoft et confère à TechSoft le droit exclusif de distribuer les produits TIBCO en Afrique subsaharienne.



TechSoft conserve tous les employés et locaux de TIBCO South Africa.



« Pour l’essentiel, nous poursuivons toutes les opérations et, à cet égard, c’est donc « business as usual », déclare M. Xulu. Nous avons toutefois apporté certaines améliorations à nos activités dans l’intérêt de nos clients, de nos partenaires et de nos employés. »



TechSoft a créé son propre groupe de services professionnels (PSG), qui fournira une assistance directe aux clients de toute l’Afrique subsaharienne. Et les clients continueront de bénéficier des meilleures pratiques de TIBCO.



Non seulement le nouveau statut B-BBEE offre de nouvelles opportunités aux partenaires de distribution, mais ceux-ci bénéficient également d'une équipe de direction locale agile, tout en conservant les avantages de la puissante marque internationale TIBCO qui offre aux clients la possibilité de dynamiser leur transformation numérique, d’adopter la technologie du cloud et de devenir davantage axés sur les données. Parmi les distinctions récemment attribuées à TIBCO, citons notamment le titre de leader mondial de la MDM (gestion des données de base) et du système iPaas.



« Nos employés s’appuient sur ce partenariat pour mieux répondre aux besoins de nos clients et améliorer ainsi leur expérience, tout en continuant de leur fournir les meilleures solutions au monde renforcées par une assistance locale, déclare M. Xulu. Pour une marque de renommée internationale comme TIBCO, c’est une solution efficace qui garantit la fiabilité et la confiance qui la caractérisent, tout en permettant à l’équipe locale de s’adapter rapidement pour répondre aux besoins locaux. »